https://ria.ru/20220211/vaktsina-1772308760.html
"Вектор": у 98% привитых трижды "ЭпиВакКороной-Н" сохранились антитела
"Вектор": у 98% привитых трижды "ЭпиВакКороной-Н" сохранились антитела - РИА Новости, 11.02.2022
"Вектор": у 98% привитых трижды "ЭпиВакКороной-Н" сохранились антитела
Через полгода после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" у 81% привитых двукратно добровольцев оставались антитела, среди привитых трехкратно - у 98%, сообщили РИА... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:41
2022-02-11T15:41
2022-02-11T15:47
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Через полгода после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" у 81% привитых двукратно добровольцев оставались антитела, среди привитых трехкратно - у 98%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй.Вопрос исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для применения среди детей будет рассмотрен после завершения третьей фазы клинического исследования препарата, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор"."Вопрос будет рассмотрен после завершения III фазы клинического исследования", - говорится в сообщении.В четверг сообщалось, что Минздрав России разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата.В центре "Вектор" уточнили, что эти исследования продлятся 42 дня, по их результатам будет подготовлен отчет и представлен в Минздрав России. В дальнейшем за добровольцами будет вестись наблюдение в течение 6 месяцев после вакцинации, отметили в "Векторе".
https://ria.ru/20220210/omikron-1772063874.html
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общество, коронавирус covid-19, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия
15:41 11.02.2022 (обновлено: 15:47 11.02.2022)
"Вектор": у 98% привитых трижды "ЭпиВакКороной-Н" сохранились антитела
"Вектор": у 98% привитых трижды "ЭпиВакКороной-Н" через полгода сохранились антитела
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Через полгода после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" у 81% привитых двукратно добровольцев оставались антитела, среди привитых трехкратно - у 98%, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
"Через шесть месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, у которых произошла выработка антител, в группе трехкратно вакцинированных добровольцев составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных составляет 81%", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" появилась трёхкратная схема введения, третью прививку можно сделать через два месяца после второй.
Вопрос исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" для применения среди детей будет рассмотрен после завершения третьей фазы клинического исследования препарата, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
"Вопрос будет рассмотрен после завершения III фазы клинического исследования", - говорится в сообщении.
В четверг сообщалось, что Минздрав России
разрешил проведение клинических исследований "ЭпиВакКороны-Н" с участием добровольцев старше 60 лет, а также исследований возможности однократного бустерного применения препарата.
В центре "Вектор" уточнили, что эти исследования продлятся 42 дня, по их результатам будет подготовлен отчет и представлен в Минздрав России. В дальнейшем за добровольцами будет вестись наблюдение в течение 6 месяцев после вакцинации, отметили в "Векторе".