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Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 11.02.2022
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову
Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:56
2022-02-11T16:56
2022-02-11T16:56
политика
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин, владимир устинов
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову до 25 февраля 2023 года