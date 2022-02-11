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Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 11.02.2022
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову
Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:56
2022-02-11T16:56
политика
россия
владимир путин
владимир устинов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин, владимир устинов
16:56 11.02.2022
 
Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову

Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову до 25 февраля 2023 года

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов
Полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента в Южном Федеральном округе Владимир Устинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.
Евгений Забарчук - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 16:18
Путин продлил срок службы первого замминистра юстиции Забарчука
 
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