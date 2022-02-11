https://ria.ru/20220211/ustinov-1772328493.html

Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову

Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову - РИА Новости, 11.02.2022

Путин продлил срок гражданской службы полпреду в ЮФО Устинову

Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:56

2022-02-11T16:56

2022-02-11T16:56

политика

россия

владимир путин

владимир устинов

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 25 февраля 2023 года срок гражданской службы полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2023 года полномочному представителю президента РФ в Южном федеральном округе Устинову Владимиру Васильевичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220131/zabarchuk-1770333414.html

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политика, россия, владимир путин, владимир устинов