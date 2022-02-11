https://ria.ru/20220211/uregulirovanie-1772182991.html
Козак заявил о патовой ситуации в украинском урегулировании
Козак заявил о патовой ситуации в украинском урегулировании - РИА Новости, 11.02.2022
Козак заявил о патовой ситуации в украинском урегулировании
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:53
2022-02-11T02:53
2022-02-11T02:53
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта."К сожалению, ситуация сегодня патовая. Единственный эффективный международный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта - это "нормандский формат". Мы надеемся, что коллеги сконцентрируются и формулируют конкретные идеи, каким образом завершить этот конфликт", - заявил он на пресс-конференции.Он добавил, что у РФ последовательная позиция - "строго придерживаться минских соглашений".
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в мире, россия, украина
Козак заявил о патовой ситуации в украинском урегулировании
Замглавы АП России Козак заявил о патовой ситуации в украинском урегулировании
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
"К сожалению, ситуация сегодня патовая. Единственный эффективный международный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта - это "нормандский формат". Мы надеемся, что коллеги сконцентрируются и формулируют конкретные идеи, каким образом завершить этот конфликт", - заявил он на пресс-конференции.
Он добавил, что у РФ
последовательная позиция - "строго придерживаться минских соглашений".