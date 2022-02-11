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Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину, заявил Уоллес
Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину, заявил Уоллес - РИА Новости, 11.02.2022
Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину, заявил Уоллес
Великобритания не запрещает своим гражданам ездить на Украину из-за напряженности вокруг нее, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:33
2022-02-11T19:20
в мире
великобритания
бен уоллес
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Великобритания не запрещает своим гражданам ездить на Украину из-за напряженности вокруг нее, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, великобритания, бен уоллес, украина, ситуация в днр и лнр
18:33 11.02.2022 (обновлено: 19:20 11.02.2022)
 
Лондон не станет запрещать британцам посещать Украину, заявил Уоллес

Министр обороны Британии Уоллес: Лондон не запрещает британцам посещать Украину

© REUTERS / Gleb GaranichЗдание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Здание посольства Великобритании в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Великобритания не запрещает своим гражданам ездить на Украину из-за напряженности вокруг нее, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Мы не говорим о том, что мы не рекомендуем путешествовать нашим туристам на Украину, мы говорим, что по необходимости это возможно и допустимо", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреВеликобританияБен УоллесУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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