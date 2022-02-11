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В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины
В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.02.2022
В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины
НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для наращивания присутствия у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:13
2022-02-11T14:25
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
сергей лавров
россия
киев
сша
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для наращивания присутствия у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга.Ранее Столтенберг заявил, что сохраняется риск вооруженного конфликта в Европе, при этом, по его словам, полной уверенности в неизбежности военного конфликта у него нет. Он также подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины."А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создаёт для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - написала Захарова в своем Telegram канале.Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/koloniya-1772240370.html
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, сергей лавров, россия, киев, сша, ситуация в днр и лнр
14:13 11.02.2022 (обновлено: 14:25 11.02.2022)
 
В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины

Захарова: НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины и наращивает присутствие у границ России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины для наращивания присутствия у границ России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга.
Ранее Столтенберг заявил, что сохраняется риск вооруженного конфликта в Европе, при этом, по его словам, полной уверенности в неизбежности военного конфликта у него нет. Он также подтвердил намерение усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины.
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"А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создаёт для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - написала Захарова в своем Telegram канале.
Запад обвиняет РФ в планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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