В Париже заявили, что продолжат поиск дипломатического решения по Украине
Представитель кабмина Франции Атталь: ищем дипломатическое решение по Украине любой ценой
Елисейский дворец
ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Франция продолжит любой ценой поиск дипломатического решения по Украине для деэскалации конфликта, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве провел переговоры с российскими президентом Владимиром Путиным, во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.
"Позиция Франции состоит в том, чтобы любой ценой найти дипломатическое решение для деэскалации конфликта... Эммануэль Макрон посетил Россию, Украину, Берлин, а в четверг состоялась очень важная встреча политсоветников в "нормандском формате". Мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.
При этом он признал, что ситуация на Украине остается очень напряженной. "Мы не наивны, и будь у нас какие-либо сомнения, меры были бы приняты", - добавил представитель кабмина.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.