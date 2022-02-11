https://ria.ru/20220211/ukraina-1772243947.html

В Париже заявили, что продолжат поиск дипломатического решения по Украине

В Париже заявили, что продолжат поиск дипломатического решения по Украине - РИА Новости, 11.02.2022

В Париже заявили, что продолжат поиск дипломатического решения по Украине

Франция продолжит любой ценой поиск дипломатического решения по Украине для деэскалации конфликта, заявил официальный представитель французского правительства... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:01

2022-02-11T12:01

2022-02-11T12:01

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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Франция продолжит любой ценой поиск дипломатического решения по Украине для деэскалации конфликта, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в Москве провел переговоры с российскими президентом Владимиром Путиным, во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши."Позиция Франции состоит в том, чтобы любой ценой найти дипломатическое решение для деэскалации конфликта... Эммануэль Макрон посетил Россию, Украину, Берлин, а в четверг состоялась очень важная встреча политсоветников в "нормандском формате". Мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Атталь в эфире радиостанции Europe 1.При этом он признал, что ситуация на Украине остается очень напряженной. "Мы не наивны, и будь у нас какие-либо сомнения, меры были бы приняты", - добавил представитель кабмина.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

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в мире, франция, париж, украина, ситуация в днр и лнр