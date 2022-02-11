https://ria.ru/20220211/ugrozy-1772293196.html
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в адрес жителей и руководства ДНР продолжают поступать угрозы от... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:50
2022-02-11T14:50
2022-02-11T14:50
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770261745_0:154:3073:1883_1920x0_80_0_0_3d11f82ecd5cb4b2476d87d27ec4d9cd.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в адрес жителей и руководства ДНР продолжают поступать угрозы от представителей силовых структур Киева, по его словам, это стало привычным делом."Что касается угроз нашим гражданам, руководству республики, тем или иным военным деятелям, конечно, это продолжает поступать. Для нас это привычное дело. Что с этим сделаешь? Такова Украина", - сказал Пушилин на пресс-конференции.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе
https://ria.ru/20220129/gosuslugi-1770123361.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770261745_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_b7648021ec6ca9a72876d84888d19678.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом
Глава ДНР Пушилин: угрозы украинских силовиков жителям республики стали привычными