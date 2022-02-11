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Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом - РИА Новости, 11.02.2022
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в адрес жителей и руководства ДНР продолжают поступать угрозы от... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:50
2022-02-11T14:50
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в адрес жителей и руководства ДНР продолжают поступать угрозы от представителей силовых структур Киева, по его словам, это стало привычным делом."Что касается угроз нашим гражданам, руководству республики, тем или иным военным деятелям, конечно, это продолжает поступать. Для нас это привычное дело. Что с этим сделаешь? Такова Украина", - сказал Пушилин на пресс-конференции.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
14:50 11.02.2022
 
Пушилин назвал угрозы украинских силовиков жителям ДНР привычным делом

Глава ДНР Пушилин: угрозы украинских силовиков жителям республики стали привычными

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУлица Постышева в Донецке
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Улица Постышева в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что в адрес жителей и руководства ДНР продолжают поступать угрозы от представителей силовых структур Киева, по его словам, это стало привычным делом.
"Что касается угроз нашим гражданам, руководству республики, тем или иным военным деятелям, конечно, это продолжает поступать. Для нас это привычное дело. Что с этим сделаешь? Такова Украина", - сказал Пушилин на пресс-конференции.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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