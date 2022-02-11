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В Белоруссии отработали отражение ударов с воздуха в ходе учений с Россией
В Белоруссии отработали отражение ударов с воздуха в ходе учений с Россией - РИА Новости, 11.02.2022
В Белоруссии отработали отражение ударов с воздуха в ходе учений с Россией
Розыгрыш эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника отработан на полигоне под белорусским Гродно в ходе совместных... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:03
2022-02-11T18:03
2022-02-11T18:03
безопасность
россия
белоруссия
министерство обороны белоруссии
пзрк «игла»
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Розыгрыш эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника отработан на полигоне под белорусским Гродно в ходе совместных белорусско-российских военных учений, сообщило в Telegram в пятницу министерство обороны Белоруссии."На полигоне "Гожский" прошел розыгрыш тактического эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в ходе ведения оборонительных действий", - говорится в сообщении Министерства.Отмечается, что мотострелки и танкисты выполнили боевую стрельбу по низколетящим вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. По реальной авиации условно отработало подразделение ПЗРК "Игла".Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
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безопасность, россия, белоруссия, министерство обороны белоруссии, пзрк «игла»
В Белоруссии отработали отражение ударов с воздуха в ходе учений с Россией
Белоруссия и Россия отработали отражение ударов с воздуха на совместных учениях под Гродно
МИНСК, 11 фев – РИА Новости.
Розыгрыш эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника отработан на полигоне под белорусским Гродно в ходе совместных белорусско-российских военных учений, сообщило в Telegram
в пятницу министерство обороны Белоруссии.
"На полигоне "Гожский" прошел розыгрыш тактического эпизода по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника в ходе ведения оборонительных действий", - говорится в сообщении Министерства.
Отмечается, что мотострелки и танкисты выполнили боевую стрельбу по низколетящим вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника. По реальной авиации условно отработало подразделение ПЗРК "Игла".
Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.