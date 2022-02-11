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Козак: Киев отказался в итоговом документе цитировать минские соглашения
Козак: Киев отказался в итоговом документе цитировать минские соглашения - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: Киев отказался в итоговом документе цитировать минские соглашения
Украина отказалась в итоговом документе переговоров политсоветников в "нормандском формате" даже цитировать минские соглашения, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:28
2022-02-11T02:28
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Украина отказалась в итоговом документе переговоров политсоветников в "нормандском формате" даже цитировать минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, россия, франция, германия, украина
02:28 11.02.2022
 
Козак: Киев отказался в итоговом документе цитировать минские соглашения

Замглавы АП Козак: Киев отказался в "нормандском" документе цитировать минские соглашения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Украина отказалась в итоговом документе переговоров политсоветников в "нормандском формате" даже цитировать минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Позиция Украины непреклонна: отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса этих территорий должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать, поэтому мы до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки", - заявил Козак на итоговом брифинге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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