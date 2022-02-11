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Набиуллина оценила риски криптовалют
Набиуллина оценила риски криптовалют - РИА Новости, 11.02.2022
Набиуллина оценила риски криптовалют
Банк России хочет, чтобы вовлеченных на крипторынок людей было меньше из-за множественности рисков, которые, в том числе, напоминают риски валютной ипотеки,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:52
2022-02-11T15:52
2022-02-11T16:39
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Банк России хочет, чтобы вовлеченных на крипторынок людей было меньше из-за множественности рисков, которые, в том числе, напоминают риски валютной ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Вы знаете, здесь один из основных вопросов, говорится о том, у нас уже высокий уровень вовлеченности наших граждан в этот рынок и поэтому надо легализовать. Мне как раз кажется, что наши граждане так сильно вовлечены в этот рынок, это и означает, что нам надо быстрее принимать решение… Надо сделать все, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше, а он высокий по мировым рынкам", - сказала она."Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше, потому что много рисков. Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху, многие, наверное, его помнят. Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, все это казалось привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски", - сравнила глава ЦБ."Конечно, после того, как все это случилось, встал вопрос, почему это не было запрещено и эти проблемы приходилось решать и правительству, Центральному банку, много легло на плечи самих банков. Но масштаб при этом был куда меньше, чем с криптовалютами. Поэтому, конечно, это надо учитывать, пока никто не сказал, что с этими рисками делать, которые существуют. Это большой вопрос", - добавила она.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
15:52 11.02.2022 (обновлено: 16:39 11.02.2022)
Набиуллина оценила риски криптовалют
Глава ЦБ Набиуллина: риски криптовалют напоминают риски валютной ипотеки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Банк России хочет, чтобы вовлеченных на крипторынок людей было меньше из-за множественности рисков, которые, в том числе, напоминают риски валютной ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции
председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Вы знаете, здесь один из основных вопросов, говорится о том, у нас уже высокий уровень вовлеченности наших граждан в этот рынок и поэтому надо легализовать. Мне как раз кажется, что наши граждане так сильно вовлечены в этот рынок, это и означает, что нам надо быстрее принимать решение… Надо сделать все, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше, а он высокий по мировым рынкам", - сказала она.
"Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше, потому что много рисков. Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху, многие, наверное, его помнят. Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, все это казалось привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски", - сравнила глава ЦБ
.
"Конечно, после того, как все это случилось, встал вопрос, почему это не было запрещено и эти проблемы приходилось решать и правительству, Центральному банку, много легло на плечи самих банков. Но масштаб при этом был куда меньше, чем с криптовалютами. Поэтому, конечно, это надо учитывать, пока никто не сказал, что с этими рисками делать, которые существуют. Это большой вопрос", - добавила она.