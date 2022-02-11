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Имам мечети в Казани отказался обвенчать трансгендера
Имам мечети в Казани отказался обвенчать трансгендера - РИА Новости, 11.02.2022
Имам мечети в Казани отказался обвенчать трансгендера
Мусульманская религия запрещает менять пол и проводить бракосочетания трансгендерных пар, заявил РИА Новости имам казанской мечети "Гаиля" Рустам Хайруллин,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:16
2022-02-11T14:16
2022-02-11T14:16
религия
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Мусульманская религия запрещает менять пол и проводить бракосочетания трансгендерных пар, заявил РИА Новости имам казанской мечети "Гаиля" Рустам Хайруллин, комментируя свой отказ в венчании такой пары.Ранее региональные СМИ сообщили, что Хайруллин отказался венчать пару, в которой невеста оказалась трансгендером."Недавно в мечеть пришла одна женщина и попросила прочитать никах (обряд венчания – ред.) своему сыну и его избраннице. В ходе разговора выяснилось, что ситуация непростая: невеста – трансгендер. Я категорически отказался от венчания, подробно объяснив пришедшей ко мне женщине, что ислам запрещает подобную практику", - сказал религиозный деятель.Он отметил, что менять пол по законам ислама никому и ни под какими предлогами нельзя. "Всевышний дал тебе возможность быть мужчиной или женщиной, поэтому надо быть собой. Вмешательство врачей необходимо только ради того, чтобы поправить здоровье или спасти человеку жизнь. Но менять пол – это строгий запрет", - сказал Хайруллин.По словам имама, его решение об отказе было поддержано прихожанами. "В социальных сетях, например, мой отказ поддержали не только единоверцы, но и люди других религий, подчеркивая, что подобные вещи просто неприемлемы и чужды для нашего общества", - заключил Хайруллин.
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казань, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Мусульманская религия запрещает менять пол и проводить бракосочетания трансгендерных пар, заявил РИА Новости имам казанской мечети "Гаиля" Рустам Хайруллин, комментируя свой отказ в венчании такой пары.
Ранее региональные СМИ сообщили, что Хайруллин отказался венчать пару, в которой невеста оказалась трансгендером.
"Недавно в мечеть пришла одна женщина и попросила прочитать никах (обряд венчания – ред.) своему сыну и его избраннице. В ходе разговора выяснилось, что ситуация непростая: невеста – трансгендер. Я категорически отказался от венчания, подробно объяснив пришедшей ко мне женщине, что ислам запрещает подобную практику", - сказал религиозный деятель.
Он отметил, что менять пол по законам ислама никому и ни под какими предлогами нельзя. "Всевышний дал тебе возможность быть мужчиной или женщиной, поэтому надо быть собой. Вмешательство врачей необходимо только ради того, чтобы поправить здоровье или спасти человеку жизнь. Но менять пол – это строгий запрет", - сказал Хайруллин.
По словам имама, его решение об отказе было поддержано прихожанами. "В социальных сетях, например, мой отказ поддержали не только единоверцы, но и люди других религий, подчеркивая, что подобные вещи просто неприемлемы и чужды для нашего общества", - заключил Хайруллин.