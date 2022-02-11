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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220211/tikhanovskaya-1772265453.html
Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции
Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 11.02.2022
Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в Twitter, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году и проведет ряд... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:19
2022-02-11T13:19
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
мюнхенская конференция по безопасности
светлана тихановская
мюнхен
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в Twitter, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году и проведет ряд встреч на высоком уровне в Германии."Рада сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года. Я буду обсуждать с политиками мира режим - как угрозу безопасности в регионе и решение по выходу из кризиса в Белоруссии. Также там я проведу встречи на высоком уровне 18-20 февраля, чтобы обсудить поддержку белорусам", - написала Тихановская.Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20220207/dolg-1771446124.html
https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html
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в мире, белоруссия, мюнхенская конференция по безопасности, светлана тихановская, мюнхен
13:19 11.02.2022
 
Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выступит на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в Twitter, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году и проведет ряд встреч на высоком уровне в Германии.
"Рада сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года. Я буду обсуждать с политиками мира режим - как угрозу безопасности в регионе и решение по выходу из кризиса в Белоруссии. Также там я проведу встречи на высоком уровне 18-20 февраля, чтобы обсудить поддержку белорусам", - написала Тихановская.
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 12:06Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о 15 тысячах долларов, которые задолжала Тихановская
Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 13:33
Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияМюнхенская конференция по безопасностиСветлана ТихановскаяМюнхен
 
 
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