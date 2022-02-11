Тихановская намерена выступить на Мюнхенской конференции
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выступит на Мюнхенской конференции
© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в Twitter, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году и проведет ряд встреч на высоком уровне в Германии.
"Рада сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2022 года. Я буду обсуждать с политиками мира режим - как угрозу безопасности в регионе и решение по выходу из кризиса в Белоруссии. Также там я проведу встречи на высоком уровне 18-20 февраля, чтобы обсудить поддержку белорусам", - написала Тихановская.
Мюнхенская конференция пройдет 18-20 февраля. Российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин не планирует в этом году участвовать в конференции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. Лукашенко неоднократно обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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