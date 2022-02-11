https://ria.ru/20220211/storony-1772183793.html

Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе

Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что созыв саммита "нормандской четверки" не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:13

2022-02-11T03:13

2022-02-11T03:13

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что созыв саммита "нормандской четверки" не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кто является сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять РФ, если эти страны считают ее участницей противостояния в Донбассе.Говоря о подготовке возможного саммита "нормандской четверки", Козак отметил, что в этом контексте стоит вопрос проекта итогового документа, но при его обсуждении возникает вопрос: "какой характер носит конфликт на востоке Украины - международный или внутриукраинский и кто является сторонами конфликта?".По его словам, после "таких слов разговоры о созыве "нормандского формата" прекратились и до сих пор не возобновились".Он отметил, что российская сторона также просила визави назвать "хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс". "Ответ такой же - мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой", - добавил Козак.

https://ria.ru/20220211/status-1772183623.html

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в мире, донбасс, украина, россия, франция, германия