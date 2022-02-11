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Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе
Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что созыв саммита "нормандской четверки" не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:13
2022-02-11T03:13
в мире
донбасс
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что созыв саммита "нормандской четверки" не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кто является сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять РФ, если эти страны считают ее участницей противостояния в Донбассе.Говоря о подготовке возможного саммита "нормандской четверки", Козак отметил, что в этом контексте стоит вопрос проекта итогового документа, но при его обсуждении возникает вопрос: "какой характер носит конфликт на востоке Украины - международный или внутриукраинский и кто является сторонами конфликта?".По его словам, после "таких слов разговоры о созыве "нормандского формата" прекратились и до сих пор не возобновились".Он отметил, что российская сторона также просила визави назвать "хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс". "Ответ такой же - мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой", - добавил Козак.
https://ria.ru/20220211/status-1772183623.html
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в мире, донбасс, украина, россия, франция, германия
03:13 11.02.2022
 
Козак: Берлин и Париж не могут определить стороны конфликта в Донбассе

Замглавы АП Козак: Берлин, Париж и Киев не могут определить стороны конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объяснил, что созыв саммита "нормандской четверки" не обсуждается, поскольку представители Германии, Франции, Украины не могут определиться, кто является сторонами конфликта и какие обязательства должна выполнять РФ, если эти страны считают ее участницей противостояния в Донбассе.
Говоря о подготовке возможного саммита "нормандской четверки", Козак отметил, что в этом контексте стоит вопрос проекта итогового документа, но при его обсуждении возникает вопрос: "какой характер носит конфликт на востоке Украины - международный или внутриукраинский и кто является сторонами конфликта?".
"Коллеги из Украины, Германии и Франции предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность - видите, в "нормандском формате" уже есть даже специальная терминология, - не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта. Было предложено все-таки определиться по этому вопросу. Если Франция, Германия и Украина считают, что сторонами конфликта являются Украина и Россия, то в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям. После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у РФ по минским соглашениям, может, РФ сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?" - заявил он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи советников "нормандской четверки".
По его словам, после "таких слов разговоры о созыве "нормандского формата" прекратились и до сих пор не возобновились".
Он отметил, что российская сторона также просила визави назвать "хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс". "Ответ такой же - мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой", - добавил Козак.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
03:08
Козак: согласия Киева на обсуждение статуса Донбасса добиться не удалось
 
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