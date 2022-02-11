00:28 11.02.2022 (обновлено: 10:26 11.02.2022)
Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal
Британский певец Стинг продал полный каталог своих песен Universal Music Publishing Group
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления
Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Компания Universal Music Publishing Group приобрела полный каталог музыкальных произведений британского певца Стинга.
"Это историческое и всеобъемлющее соглашение на каталог одного из самых коммерчески успешных и признанных критиками авторов песен за последние полвека включает в себя все сольные работы Стинга, а также работы с группой The Police", - говорится в заявлении компании.
Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений.
Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.
Стинг начинал музыкальную карьеру в составе The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 15 пластинок.
30 ноября 2020, 04:39КультураСтинг спел дуэтом с Дзуккеро