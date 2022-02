https://ria.ru/20220211/sting-1772177686.html

Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal

Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Компания Universal Music Publishing Group приобрела полный каталог музыкальных произведений британского певца Стинга.Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений.Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.Стинг начинал музыкальную карьеру в составе The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 15 пластинок.

