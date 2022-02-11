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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220211/sting-1772177686.html
Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal
Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal - РИА Новости, 11.02.2022
Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal
Компания Universal Music Publishing Group приобрела полный каталог музыкальных произведений британского певца Стинга. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:28
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Компания Universal Music Publishing Group приобрела полный каталог музыкальных произведений британского певца Стинга.Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений.Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.Стинг начинал музыкальную карьеру в составе The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 15 пластинок.
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стинг, новости культуры, музыка, шоу-бизнес
00:28 11.02.2022 (обновлено: 10:26 11.02.2022)
 
Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal

Британский певец Стинг продал полный каталог своих песен Universal Music Publishing Group

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления
Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Компания Universal Music Publishing Group приобрела полный каталог музыкальных произведений британского певца Стинга.
"Это историческое и всеобъемлющее соглашение на каталог одного из самых коммерчески успешных и признанных критиками авторов песен за последние полвека включает в себя все сольные работы Стинга, а также работы с группой The Police", - говорится в заявлении компании.
Соглашение со Стингом охватывает как авторские права на его песни, которых насчитывается более 600, так и авторские отчисления от песен, что означает, что Universal будет получать все будущие доходы от публикации его произведений.
Компания не раскрывает сумму сделки. Журнал People сообщает, что соглашение оценивается в 300 миллионов долларов.
Стинг начинал музыкальную карьеру в составе The Police, но с 1984 года выступает сольно. Его первый альбом The Dream of the Blue Turtles, выпущенный в 1985 году, стал платиновым, на данный момент музыкант записал 15 пластинок.
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