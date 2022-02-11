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СМИ: ВМС США направили в Европу четыре эсминца для наращивания сил НАТО

СМИ: ВМС США направили в Европу четыре эсминца для наращивания сил НАТО - РИА Новости, 11.02.2022

СМИ: ВМС США направили в Европу четыре эсминца для наращивания сил НАТО

ВМС США направили в Европу четыре эсминца на фоне наращивания сил НАТО в регионе, сообщило отраслевое издание USNI News, освещающее новости американских... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:34

2022-02-11T12:34

2022-02-11T12:34

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. ВМС США направили в Европу четыре эсминца на фоне наращивания сил НАТО в регионе, сообщило отраслевое издание USNI News, освещающее новости американских военно-морских сил.Отмечается, что эсминцы типа Arleigh Burke Donald Cook, Mitscher, The Sullivans и Gonzalez покинули базы в США в январе и направились в качестве подкрепления для Шестого флота США.Как отмечает издание, присутствие американских кораблей в Европе сейчас оценивается как самое масштабное с 2018 года.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, джон кирби, дмитрий песков, россия, киев, сша, министерство обороны сша, нато