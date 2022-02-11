https://ria.ru/20220211/spasateli-1772186692.html

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-2 на Камчатке - РИА Новости, 11.02.2022

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-2 на Камчатке

Спасатели прибыли к месту падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:40

2022-02-11T04:40

2022-02-11T07:54

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Спасатели прибыли к месту падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностнях села Коряки Елизовского района падение самолета Ан-2."Первые подразделения спасателей прибыли к месту падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. По уточненной информации, частный легкомоторный самолет совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз", – сообщили в МЧС.Село Коряки Елизовского района находится в 49 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край