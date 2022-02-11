https://ria.ru/20220211/soyuzmultfilm-1772327170.html

"Союзмультфильм" больше не будет снимать перезапуски советской классики

"Союзмультфильм" больше не будет снимать перезапуски советской классики - РИА Новости, 11.02.2022

"Союзмультфильм" больше не будет снимать перезапуски советской классики

"Союзмультфильм" больше не будет снимать новых проектов с героями советских классических анимационных лент. Об этом Бюллетеню кинопрокатчика рассказала глава... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:08

2022-02-11T17:08

2022-02-11T17:08

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. "Союзмультфильм" больше не будет снимать новых проектов с героями советских классических анимационных лент. Об этом Бюллетеню кинопрокатчика рассказала глава студии Юлиана Слащева. По ее словам, выпуск продолжения "Ну, погоди!" стал последним таким опытом."Подобных ребутов мы больше делать не будем – за исключением "Умки" в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз – например, в этом году мы выпустим "Золотой улей", спин-офф сериала "Тайны медовой долины", — говорит Слащева.Глава "Союзмультфильма" также ответила на критику в адрес студии из-за выхода продолжений "Простоквашино" и "Ну, погоди!". "Простоквашино" – это анимационный ситком, который должен отвечать сегодняшним реалиям. Здесь мы должны были перенести действие в наше время, превратить Дядю Федора в современного парня, добавить младшую сестру и няню для расширения аудитории. В итоге за первые несколько суток после премьеры "Простоквашино" собрало 25 миллионов просмотров. И хотя было достаточно негативных комментариев, этот сериал неизменно оставался в топ-10 самых популярных анимационных проектов, если посмотреть на исследование телевизионной аудитории Mediascope за 2021 год", — заметила Слащева.Она также объяснила, почему, на ее взгляд, в случае с "Ну, погоди!" студия не столкнулась "с таким количеством хейта, как с "Простоквашино". "...мы долго готовили персонажей и заранее опубликовали трейлер, который и собрал весь негатив", — отметила глава "Союзмультфильма".Премьера сериала "Ну, погоди! Каникулы" состоялась 17 декабря 2021 года. Новые эпизоды "Простоквашино" показывают с 3 апреля 2018 года.

https://ria.ru/20211217/multfilm-1764182109.html

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новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы