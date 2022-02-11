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Бербок назвала переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными
Бербок назвала переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными - РИА Новости, 11.02.2022
Бербок назвала переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала сложными переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые прошли накануне в Берлине, Германия намерена... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:55
2022-02-11T16:17
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
берлин (город)
анналена бербок
"нормандская четверка"
минские соглашения
россия
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АММАН, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала сложными переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые прошли накануне в Берлине, Германия намерена использовать этот формат и дальше для прогресса минского процесса урегулирования."У нас вчера в Берлине были сложные переговоры, которые длились более 10 часов", - заявила Бербок на пресс-конференции с иорданским министром Айманом Сафари в Аммане.Она назвала ситуацию вокруг Украины "крайне напряженной"."Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперед в минском процессе", - заявила Бербок.Министр добавила, что, по мнению Берлина, важен уже сам факт того, "что мы вообще сидим за столом переговоров, этого не было два года". "Также хорошо, что было как минимум согласовано, что все участники придерживаются минских соглашений, что мы не разрываем контакт, что мы в марте снова встретимся", - заявила Бербок.Она добавила, что "на военном уровне мы не наблюдаем деэскалации, а напротив - российское наращивание войск продолжается". Бербок отметила в этой связи учения в Белоруссии, объявленные маневры в Черном море."Россия теперь затронула вопрос отзыва дипломатов из Украины. Поэтому мы интенсивно готовимся - как и в прошедшие недели, - ко всем сценариям. Разумеется, в тесной координации с нашим партнерами, в тесной координации в Евросоюзе", - заявила Бербок.
https://ria.ru/20220211/kozak-1772314650.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, берлин (город), анналена бербок, "нормандская четверка", минские соглашения, россия, германия, франция, евросоюз, белоруссия
15:55 11.02.2022 (обновлено: 16:17 11.02.2022)
 
Бербок назвала переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными

Глава МИД ФРГ Бербок назвала переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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АММАН, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала сложными переговоры советников лидеров "нормандской четверки", которые прошли накануне в Берлине, Германия намерена использовать этот формат и дальше для прогресса минского процесса урегулирования.
"У нас вчера в Берлине были сложные переговоры, которые длились более 10 часов", - заявила Бербок на пресс-конференции с иорданским министром Айманом Сафари в Аммане.
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Она назвала ситуацию вокруг Украины "крайне напряженной".
"Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперед в минском процессе", - заявила Бербок.
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Министр добавила, что, по мнению Берлина, важен уже сам факт того, "что мы вообще сидим за столом переговоров, этого не было два года". "Также хорошо, что было как минимум согласовано, что все участники придерживаются минских соглашений, что мы не разрываем контакт, что мы в марте снова встретимся", - заявила Бербок.
Она добавила, что "на военном уровне мы не наблюдаем деэскалации, а напротив - российское наращивание войск продолжается". Бербок отметила в этой связи учения в Белоруссии, объявленные маневры в Черном море.
"Россия теперь затронула вопрос отзыва дипломатов из Украины. Поэтому мы интенсивно готовимся - как и в прошедшие недели, - ко всем сценариям. Разумеется, в тесной координации с нашим партнерами, в тесной координации в Евросоюзе", - заявила Бербок.
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