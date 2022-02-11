https://ria.ru/20220211/sovetniki-1772290423.html

Правительство ФРГ: советники глав "нормандской четверки" встретятся в марте

Правительство ФРГ: советники глав "нормандской четверки" встретятся в марте - РИА Новости, 11.02.2022

Правительство ФРГ: советники глав "нормандской четверки" встретятся в марте

Следующая встреча советников лидеров "нормандского" формата по Украине пройдет в марте, встреч на уровне глав МИД или лидеров стран до этого не ожидается,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:39

2022-02-11T14:39

2022-02-11T14:39

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Следующая встреча советников лидеров "нормандского" формата по Украине пройдет в марте, встреч на уровне глав МИД или лидеров стран до этого не ожидается, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Следующая встреча в этом составе предварительно согласована на март, перед этим должны пройти переговоры трёхсторонней контактной группы", - заявил он на брифинге в пятницу.Говоря о переговорах, состоявшихся в четверг, он отметил, что важным пунктом стало то, что "все участники "нормандского" формата хотят придерживаться минских соглашений". Он добавил, что переговоры были сложные, сближение позиций он охарактеризовал как "осторожное"."Хорошо, что стороны продолжают переговоры, что то, что является основой, а именно минские соглашения, принимается всеми сторонами", - добавил Хебештрайт.Отвечая на вопрос, значит ли то, что на март запланирована лишь встреча советников, что до этого не произойдёт встреч министров иностранных дел и лидеров, Хебештрайт заявил журналисту: "на данный момент я скажу, что здесь вы правы"."Но, как вы знаете, развитие событий может быть динамичным, мы сообщим, если будет что сообщить, но сейчас - пока нет (планов встреч)", - добавил он.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в четверг в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

https://ria.ru/20220211/minsk-2-1772181502.html

https://ria.ru/20220211/s-300-1772229549.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, "нормандская четверка", россия, германия, франция