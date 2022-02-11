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Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина
Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина - РИА Новости, 11.02.2022
Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:03
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года.
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LIVE: Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию
LIVE: Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию
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60
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михаил мишустин, видео
Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года.
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PT20M11S
15:03 11.02.2022
 

Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина

Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года.
 
Михаил Мишустин
 
 
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