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Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина

Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина - РИА Новости, 11.02.2022

Совещание по социально-экономическому развитию России с участием Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:03

2022-02-11T15:03

2022-02-11T15:03

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в совещании по социально-экономическому развитию России до 2030 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, видео