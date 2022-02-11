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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220211/sotsgazifikatsiya-1772364188.html
Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации
Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации - РИА Новости, 11.02.2022
Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации
Более тысячи жителей Московской области зарегистрировали свои дома в офисах социальной газификации. Это необходимо сделать, чтобы провести газ по программе,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:23
2022-02-11T19:23
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области зарегистрировали свои дома в офисах социальной газификации. Это необходимо сделать, чтобы провести газ по программе, сообщил телеканал "360".О важности регистрации жителям напомнили в департаменте имущественных отношений региона.Подать заявку на оформление права собственности можно в стационарных или передвижных офисах программы, которые курсируют по региону. Расписание передвижения таких офисов можно посмотреть на сайте "Мособлгаза".Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что газом смогут обеспечить только зарегистрированные дома.К концу 2022 года в рамках программы газ должны провести к границам 115 тысяч домов в МО.
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мособлгаз, московская область (подмосковье)
19:23 11.02.2022
 

Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРабота стационарного офиса социальной газификации АО "Мособлгаз" в городе Истра
Работа стационарного офиса социальной газификации АО Мособлгаз в городе Истра - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области зарегистрировали свои дома в офисах социальной газификации. Это необходимо сделать, чтобы провести газ по программе, сообщил телеканал "360".
О важности регистрации жителям напомнили в департаменте имущественных отношений региона.
Подать заявку на оформление права собственности можно в стационарных или передвижных офисах программы, которые курсируют по региону. Расписание передвижения таких офисов можно посмотреть на сайте "Мособлгаза".
Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что газом смогут обеспечить только зарегистрированные дома.
"Еще одно условие – сведения о доме должны содержаться в ЕГРН. Процедуру регистрации дома можно пройти достаточно просто", – пояснила Наталья Адигамова.
К концу 2022 года в рамках программы газ должны провести к границам 115 тысяч домов в МО.
 
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)
 
 
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