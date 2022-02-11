https://ria.ru/20220211/sotsgazifikatsiya-1772364188.html

Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации

Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации - РИА Новости, 11.02.2022

Более тысячи жителей МО зарегистрировали дома в офисах соцгазификации

Более тысячи жителей Московской области зарегистрировали свои дома в офисах социальной газификации. Это необходимо сделать, чтобы провести газ по программе,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:23

2022-02-11T19:23

2022-02-11T19:23

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области зарегистрировали свои дома в офисах социальной газификации. Это необходимо сделать, чтобы провести газ по программе, сообщил телеканал "360".О важности регистрации жителям напомнили в департаменте имущественных отношений региона.Подать заявку на оформление права собственности можно в стационарных или передвижных офисах программы, которые курсируют по региону. Расписание передвижения таких офисов можно посмотреть на сайте "Мособлгаза".Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что газом смогут обеспечить только зарегистрированные дома.К концу 2022 года в рамках программы газ должны провести к границам 115 тысяч домов в МО.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мособлгаз, московская область (подмосковье)