https://ria.ru/20220211/soglasheniya-1772337643.html

Невыполнение Киевом Минска-2 может привести к катастрофе, заявил Медведчук

Невыполнение Киевом Минска-2 может привести к катастрофе, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.02.2022

Невыполнение Киевом Минска-2 может привести к катастрофе, заявил Медведчук

Невыполнение Киевом минских соглашений по Донбассу может привести к катастрофе на Украине и даже потере украинской государственности, заявил глава политсовета... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:28

2022-02-11T17:28

2022-02-11T17:28

в мире

россия

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германия

ситуация в днр и лнр

украина

минские соглашения

виктор медведчук

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Невыполнение Киевом минских соглашений по Донбассу может привести к катастрофе на Украине и даже потере украинской государственности, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук."Украина (на встрече политсоветников "нормандского формата" в Берлине) отказалась обсуждать вопрос политической части минских соглашений. А это... основа, это фундамент минских соглашений. У меня вопрос, как и у многих других, кто искренне хочет мира на Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Как она думает двигаться в сторону", - сказал Медведчук на международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" в Сенате Франции.Вместо этого, по словам политика, власти Украины "движутся в сторону эскалации"."Это все может привести к катастрофе Украины и потере украинской государственности", - предупредил Медведчук.По его оценке, сложившаяся ситуация катастрофически опасна для мира и, в первую очередь, Украины. "В этой ситуации вместо того, чтобы блокировать реализацию минских соглашений, мы должны сделать все для того, чтобы минские соглашения были урегулированы", - настаивает политик.В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

https://ria.ru/20220211/oon-1772207077.html

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в мире, россия, франция, германия, ситуация в днр и лнр, украина, минские соглашения, виктор медведчук