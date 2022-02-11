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Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения, заявил Песков
Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2022
Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения, заявил Песков
Украинская сторона делает все, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы по минским договоренностям, заявил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:31
2022-02-11T12:31
в мире
минские соглашения
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинская сторона делает все, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы по минским договоренностям, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Задача - это обеспечить реализацию минского комплекса мер. Абсолютно четко прописано в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи. К сожалению, украинская сторона делает всё в разных интерпретациях, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы", - сказал Песков журналистам.
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в мире, минские соглашения, дмитрий песков, россия, украина
Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Украина делает все, чтобы не выполнять Минские соглашения