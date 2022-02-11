07:04 11.02.2022 (обновлено: 07:24 11.02.2022)
Посол России рассказал о сертификации "Северного потока – 2" в Германии
Посол Нечаев: Россия рассчитывает на возобновление сертификации "Северного потока – 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. В Москве рассчитывают, что сертификация "Северного потока 2" в ФРГ возобновится в ближайшее время, необходимая документация предоставляется немецкому регулятору, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Рассчитываем, что процедура сертификации "Северного потока 2" в ближайшее время возобновится и будет носить профессиональный, неполитизированный характер. Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG создала дочернюю структуру в германской юрисдикции Gas for Europe GmbH, предоставляет Федеральному сетевому агентству ФРГ необходимую документацию", - сказал он.
Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.