https://ria.ru/20220211/sertifikatsiya-1772192235.html

Посол России рассказал о сертификации "Северного потока – 2" в Германии

Посол России рассказал о сертификации "Северного потока – 2" в Германии - РИА Новости, 11.02.2022

Посол России рассказал о сертификации "Северного потока – 2" в Германии

В Москве рассчитывают, что сертификация "Северного потока 2" в ФРГ возобновится в ближайшее время, необходимая документация предоставляется немецкому... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T07:04

2022-02-11T07:04

2022-02-11T07:24

россия

северный поток — 2

в мире

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БЕРЛИН, 11 фев – РИА Новости. В Москве рассчитывают, что сертификация "Северного потока 2" в ФРГ возобновится в ближайшее время, необходимая документация предоставляется немецкому регулятору, заявил в интервью РИА Новости посол России в Германии Сергей Нечаев.Строительство газопровода "Северный поток 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

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россия, северный поток — 2, в мире