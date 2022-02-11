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В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru
В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru - РИА Новости, 11.02.2022
В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru
Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение об ограничении в республике доступа к российской интернет-платформе tjournal.ru из-за... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:28
2022-02-11T12:28
технологии
белоруссия
россия
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение об ограничении в республике доступа к российской интернет-платформе tjournal.ru из-за размещения там информации, признанной судом экстремистскими материалами.Ранее в Белоруссии перестал открываться российский сайт tjournal.ru, публикующий материалы про тренды, медиа и технологии. Он основан в 2011 году, с 2014 года входит в издательский дом "Комитет".Подчеркивается, что распространение указанной информации запрещено в соответствии с законом Белоруссии о средствах массовой информации. О каких именно материалах идет речь, в ведомстве не сообщили."Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ", - пояснили в министерстве.
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технологии, белоруссия, россия
12:28 11.02.2022
 
В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru

Мининформ Белоруссии ограничил доступ к tjournal.ru из-за экстремистских материалов

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение об ограничении в республике доступа к российской интернет-платформе tjournal.ru из-за размещения там информации, признанной судом экстремистскими материалами.
Ранее в Белоруссии перестал открываться российский сайт tjournal.ru, публикующий материалы про тренды, медиа и технологии. Он основан в 2011 году, с 2014 года входит в издательский дом "Комитет".
"Девятого февраля 2022 года принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tjournal.ru в связи с размещением на нем информации, признанной решением суда экстремистскими материалами", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Подчеркивается, что распространение указанной информации запрещено в соответствии с законом Белоруссии о средствах массовой информации. О каких именно материалах идет речь, в ведомстве не сообщили.
"Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ", - пояснили в министерстве.
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