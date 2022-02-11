https://ria.ru/20220211/sayt-1772252454.html

В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru

В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru - РИА Новости, 11.02.2022

В Белоруссии ограничили доступ к tjournal.ru

Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение об ограничении в республике доступа к российской интернет-платформе tjournal.ru из-за... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:28

2022-02-11T12:28

2022-02-11T12:28

технологии

белоруссия

россия

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Министерство информации Белоруссии сообщило, что приняло решение об ограничении в республике доступа к российской интернет-платформе tjournal.ru из-за размещения там информации, признанной судом экстремистскими материалами.Ранее в Белоруссии перестал открываться российский сайт tjournal.ru, публикующий материалы про тренды, медиа и технологии. Он основан в 2011 году, с 2014 года входит в издательский дом "Комитет".Подчеркивается, что распространение указанной информации запрещено в соответствии с законом Белоруссии о средствах массовой информации. О каких именно материалах идет речь, в ведомстве не сообщили."Возобновление доступа к интернет-ресурсу возможно по заявлению его владельца после устранения нарушений законодательства о СМИ", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20220208/referendum-1771650148.html

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технологии, белоруссия, россия