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Туризм
https://ria.ru/20220211/rosturizm-1772247117.html
Власти считают, что новый закон о туризме не подстегнет рост цен на путевки
Власти считают, что новый закон о туризме не подстегнет рост цен на путевки - РИА Новости, 11.02.2022
Власти считают, что новый закон о туризме не подстегнет рост цен на путевки
Новый закон о туризме не приведет к росту стоимости путевок и поможет оградить путешественников от "фирм-однодневок", повысив порог входа на рынок, заявила... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:51
2022-02-11T12:52
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Новый закон о туризме не приведет к росту стоимости путевок и поможет оградить путешественников от "фирм-однодневок", повысив порог входа на рынок, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.В настоящий момент идут общественные обсуждения проекта. Так, в ассоциации "Турпомощь" корреспонденту РИА Новости высказывали опасения, что предложенные изменения не решают существующих проблем на рынке и могут повысить стоимость путевок.Догузова подчеркнула, что этого не произойдет. "Предложения, которые содержатся в проекте нового закона, не приведут к росту цен на туры. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов", — объяснила глава ведомства.По ее словам, закон не создает дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров (сейчас их более 4,2 тысячи). "Напротив, мы предлагаем освободить их от необходимости страховать свою ответственность. При этом они будут делать взносы в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас – в два, коллективный и персональный", — сказала Догузова.По ее словам, страховать свою ответственность будут "только новые туроператоры, впервые выходящие на рынок, и только в первые два года работы". "Это делается для того, чтобы не появлялись фирмы-однодневки", — пояснила Догузова.Ростуризм предлагает повысить порог входа для новых туроператоров и в целом поменять систему финансовых гарантий: установить сумму страхового обеспечения в размере 25 миллионов рублей (средний годовой оборот небольшого туроператора). Проект закона "О туризме и туристической деятельности в РФ" призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ".
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, законодательство
12:51 11.02.2022 (обновлено: 12:52 11.02.2022)
 
Власти считают, что новый закон о туризме не подстегнет рост цен на путевки

Ростуризм: новый закон о туризме не приведет к росту стоимости путевок

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Новый закон о туризме не приведет к росту стоимости путевок и поможет оградить путешественников от "фирм-однодневок", повысив порог входа на рынок, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
В настоящий момент идут общественные обсуждения проекта. Так, в ассоциации "Турпомощь" корреспонденту РИА Новости высказывали опасения, что предложенные изменения не решают существующих проблем на рынке и могут повысить стоимость путевок.
Догузова подчеркнула, что этого не произойдет. "Предложения, которые содержатся в проекте нового закона, не приведут к росту цен на туры. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов", — объяснила глава ведомства.
По ее словам, закон не создает дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров (сейчас их более 4,2 тысячи). "Напротив, мы предлагаем освободить их от необходимости страховать свою ответственность. При этом они будут делать взносы в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас – в два, коллективный и персональный", — сказала Догузова.
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По ее словам, страховать свою ответственность будут "только новые туроператоры, впервые выходящие на рынок, и только в первые два года работы". "Это делается для того, чтобы не появлялись фирмы-однодневки", — пояснила Догузова.
Ростуризм предлагает повысить порог входа для новых туроператоров и в целом поменять систему финансовых гарантий: установить сумму страхового обеспечения в размере 25 миллионов рублей (средний годовой оборот небольшого туроператора).
"Способность впервые выходящей на рынок компании застраховать свою ответственность перед туристами на 25 миллионов рублей (такая страховка стоит примерно 350 тысяч рублей) – это дополнительная гарантия надежности и платежеспособности. Если же у компании пока нет средств, чтобы обеспечить такой объем страхования своей ответственности, есть возможность начать работу в формате турагентсткой деятельности и со временем, при желании, выйти на туроператорский рынок", — заключила Догузова.
Проект закона "О туризме и туристической деятельности в РФ" призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ".
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