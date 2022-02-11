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СК проверит "врача", который сделал ребенку массаж за полмиллиона рублей

СК проверит "врача", который сделал ребенку массаж за полмиллиона рублей - РИА Новости, 11.02.2022

СК проверит "врача", который сделал ребенку массаж за полмиллиона рублей

Московские следователи по поручению главы СК РФ займутся историей 5-летнего мальчика с ДЦП, чьи родители заплатили более 500 тысяч рублей "врачу-миологу" за... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:18

2022-02-11T17:18

2022-02-11T17:27

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Московские следователи по поручению главы СК РФ займутся историей 5-летнего мальчика с ДЦП, чьи родители заплатили более 500 тысяч рублей "врачу-миологу" за лечение, после которого ребенку стало хуже, сообщила пресс-служба СК РФ.Как рассказали в пресс-службе ведомства, ранее в СМИ сообщалось, что в правоохранительные органы поступают жалобы на массажиста из Москвы. Так, семейная пара заплатила 511 тысяч рублей московскому "врачу-миологу" за обещание вылечить их пятилетнего сына от ДЦП. Однако после массажа ребёнку стало хуже. В СК добавили, что на публикуемых кадрах мальчик кричит от боли, но врач Николай Никонов невозмутимо продолжает манипуляции. Также негативно о враче отзывались и другие родители."Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о проводимой процессуальной проверке по указанному факту", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210108/massazh-1592282930.html

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