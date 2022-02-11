https://ria.ru/20220211/raznoglasiya-1772182105.html

Козак: разногласия в "нормандском формате" мешают реализации "Минска-2"

Козак: разногласия в "нормандском формате" мешают реализации "Минска-2" - РИА Новости, 11.02.2022

Козак: разногласия в "нормандском формате" мешают реализации "Минска-2"

Разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:38

2022-02-11T02:38

2022-02-11T02:38

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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Разногласия в "нормандском формате" имеют разрушительный эффект для реализации "минского комплекса мер", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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в мире, россия, франция, украина, германия