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Голикова призвала россиян соблюдать меры профилактики
Голикова призвала россиян соблюдать меры профилактики - РИА Новости, 11.02.2022
Голикова призвала россиян соблюдать меры профилактики
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян учитывать рост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции и значительное число находящихся на лечении и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:04
2022-02-11T17:04
2022-02-11T17:04
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян учитывать рост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции и значительное число находящихся на лечении и соблюдать профилактические меры."Обращаю внимание всех жителей страны, что необходимо пройти вакцинацию и повторную вакцинацию, имея в виду защиту от тяжелого течения заболевания. Кроме того, учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное количество людей, находящихся на амбулаторном лечении, крайне важно соблюдать все профилактические меры и своевременно лечиться", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В штабе напомнили, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививку нужно делать каждые полгода.
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Голикова призвала россиян соблюдать меры профилактики
Вице-премьер Голикова призвала россиян соблюдать меры профилактики