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Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году
Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2022
Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:15
2022-02-11T12:15
2022-02-11T12:15
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов", - отметил Бирюков.Он уточнил, что на причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Москве провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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москва, городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что на причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.
"Отремонтируем гранитное мощение причалов, обновим парапеты, ступени и площадки лестничных сходов. Специалисты проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей и укреплению дна причалов щебнем и бетонными плитами, заменят отбойные устройства", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Москве
провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.