Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220211/prichaly-1772249297.html
Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году
Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2022
Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году
Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:15
2022-02-11T12:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730360723_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_20ee1f40a0185da3cc8fbdd53d4f7a92.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов", - отметил Бирюков.Он уточнил, что на причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Москве провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20210830/moskva-1747784430.html
https://ria.ru/20210920/akvatoriya-1750958569.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730360723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98612f801b363146053d4674eedd9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, общество
12:15 11.02.2022
 

Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПричал "Большой Устьинский мост" в Москве
Причал Большой Устьинский мост в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Причал "Большой Устьинский мост" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов", - отметил Бирюков.
Очистка и углубление дна акваторий на Москве-реке
30 августа 2021, 09:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: в Москве очистили и углубили 31 акваторию пассажирских причалов
Он уточнил, что на причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.
"Отремонтируем гранитное мощение причалов, обновим парапеты, ступени и площадки лестничных сходов. Специалисты проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей и укреплению дна причалов щебнем и бетонными плитами, заменят отбойные устройства", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Москве провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
Городские службы завершили работы по очистке и углублению акваторий
20 сентября 2021, 13:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Работы по очистке и углублению акваторий 32 причалов завершили в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала