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Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году

Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году - РИА Новости, 11.02.2022

Пять причалов Москвы капитально отремонтируют в 2022 году

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:15

2022-02-11T12:15

2022-02-11T12:15

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году капитально отремонтируют пять столичных причалов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, в этом году капитально отремонтируем пять причалов", - отметил Бирюков.Он уточнил, что на причалах "Сетунь", "Фили", "Андреевский", "Кутузовский" работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале "Северный стадион Лужники" ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проектов предусмотрен целый комплекс мероприятий.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году в Москве провели масштабные гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще шести. Их необходимость была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что могло негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20210830/moskva-1747784430.html

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