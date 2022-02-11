https://ria.ru/20220211/prevoskhodstvo-1772185393.html

Как Су-30 обошел американский F-15

В США признали превосходство российского Су-30 над F-15 - РИА Новости, 11.02.2022

Как Су-30 обошел американский F-15

Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. К такому выводу пришло американское... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:52

2022-02-11T03:52

2022-02-11T03:52

су-30

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. К такому выводу пришло американское издание Military Watch.Су-30, отмечается в статье, стал самой популярной экспортной моделью на четырех континентах, опередив по продажам американский F-15. Такое положение дел обусловлено тем фактом, что российский самолет получил одну из точнейших в мире систем наведения "воздух — земля" и противокорабельное вооружение.Американский F-15 Eagle сохранил сопоставимые с Су-30 возможности в ряде областей, однако ему не хватает маневренности, системы инфракрасного поиска и отслеживания, а также вооружений, как у российской модели.Другими причинами популярности Су-30 издание называет привлекательную цену, а также широту модельного ряда под разные бюджеты и эксплуатационные требования заказчиков.Американский F-15 на сегодняшний день является самым дорогим из истребителей, доступных для экспорта. В сочетании с дороговизной боеприпасов американского производства по сравнению с российскими аналогами последние варианты для подавляющего большинства клиентов оказались вовсе недоступны, резюмирует издание.Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C — "Фланкер-Ц") — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+.Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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су-30, f-15se, россия, сша, в мире