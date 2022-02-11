Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/prevoskhodstvo-1772185393.html
Как Су-30 обошел американский F-15
В США признали превосходство российского Су-30 над F-15 - РИА Новости, 11.02.2022
Как Су-30 обошел американский F-15
Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. К такому выводу пришло американское... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:52
2022-02-11T03:52
су-30
f-15se
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_d7ab9a5e05ac750cd7b771b7a4a0e645.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. К такому выводу пришло американское издание Military Watch.Су-30, отмечается в статье, стал самой популярной экспортной моделью на четырех континентах, опередив по продажам американский F-15. Такое положение дел обусловлено тем фактом, что российский самолет получил одну из точнейших в мире систем наведения "воздух — земля" и противокорабельное вооружение.Американский F-15 Eagle сохранил сопоставимые с Су-30 возможности в ряде областей, однако ему не хватает маневренности, системы инфракрасного поиска и отслеживания, а также вооружений, как у российской модели.Другими причинами популярности Су-30 издание называет привлекательную цену, а также широту модельного ряда под разные бюджеты и эксплуатационные требования заказчиков.Американский F-15 на сегодняшний день является самым дорогим из истребителей, доступных для экспорта. В сочетании с дороговизной боеприпасов американского производства по сравнению с российскими аналогами последние варианты для подавляющего большинства клиентов оказались вовсе недоступны, резюмирует издание.Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C — "Фланкер-Ц") — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+.Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220202/prevoskhodstvo-1770592947.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_131:0:2656:1894_1920x0_80_0_0_9e1f0d14e374ad5acbef14ddaf22deea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-30, f-15se, россия, сша, в мире
03:52 11.02.2022
 
В США признали превосходство российского Су-30 над F-15

Military Watch: российский Су-30 является лучшим истребителем поколения 4+ в мире

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30
Истребители Су-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Истребители Су-30
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. К такому выводу пришло американское издание Military Watch.
Су-30, отмечается в статье, стал самой популярной экспортной моделью на четырех континентах, опередив по продажам американский F-15. Такое положение дел обусловлено тем фактом, что российский самолет получил одну из точнейших в мире систем наведения "воздух — земля" и противокорабельное вооружение.
Американский F-15 Eagle сохранил сопоставимые с Су-30 возможности в ряде областей, однако ему не хватает маневренности, системы инфракрасного поиска и отслеживания, а также вооружений, как у российской модели.
Другими причинами популярности Су-30 издание называет привлекательную цену, а также широту модельного ряда под разные бюджеты и эксплуатационные требования заказчиков.
Американский F-15 на сегодняшний день является самым дорогим из истребителей, доступных для экспорта. В сочетании с дороговизной боеприпасов американского производства по сравнению с российскими аналогами последние варианты для подавляющего большинства клиентов оказались вовсе недоступны, резюмирует издание.
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 02:11Новое оружие России
В США признали превосходство Су-30СМ2 над западными истребителями
Су-30 (по кодификации НАТО: Flanker-C — "Фланкер-Ц") — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+.
Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения десантов противника в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных целей в простых и сложных метеорологических условиях.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Су-30F-15SEРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала