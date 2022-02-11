Порошенко попросил суд отменить ему меру пресечения
Экс-президент Порошенко попросил отменить меру пресечения, пообещав выполнять требования
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу в суде заявил, что будет выполнять все законные требования следствия, и попросил отменить ему меру пресечения.
Суд в Киеве в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Прокуратура просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Защита просит суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакую меру пресечения.
"Я бы очень просил (суд – ред.) внимательно рассмотреть наше ходатайство, мы не давали оснований (сомневаться в том, что Порошенко может скрываться от следствия или нарушать законодательство – ред.). Безусловно, все законные требования (следствия – ред.) мы будем выполнять, но участвовать в их спектакле я не собирался, не собираюсь и не буду этого делать", - сказал Порошенко. Трансляция велась на YouTube-канале суда. Он отметил, что следователи не разрешили ему поехать в командировку в Харьков, и это нарушает его права как оппозиционного политика на политическую деятельность.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.