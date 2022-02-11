https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772241329.html

Сторонники Порошенко митингуют возле суда в Киеве

Сторонники Порошенко митингуют возле суда в Киеве - РИА Новости, 11.02.2022

Сторонники Порошенко митингуют возле суда в Киеве

Митинг сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко проходит в пятницу возле здания Киевского апелляционного суда Киева, где будет рассмотрена жалоба... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:54

2022-02-11T11:54

2022-02-11T11:54

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петр порошенко

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Митинг сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко проходит в пятницу возле здания Киевского апелляционного суда Киева, где будет рассмотрена жалоба на меру пресечения в виде личных обязательств экс-главе государства, они требуют отменить меру пресечения политику, передает корреспондент РИА Новости.Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте.По оценкам корреспондента, на митинг собрались несколько сотен человек. Они стоят возле входа во двор суда, непосредственно во двор их не пускают правоохранители. На территорию суда могут пройти только участники судебных процессов и журналисты, предъявив подтверждающие документы. Сторонники Порошенко установили сцену возле входа в суд, оттуда они выступают в поддержку политика. Они требуют, чтобы апелляция Порошенко была удовлетворена и суд отменил какую-либо меру пресечения политику.Здание суда охраняет множество полицейских и бойцов нацгвардии. Во дворе суда стоят несколько грузовых автомобилей нацгвардии и полиции. Обстановка у здания суда спокойная.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220208/ssora-1771525447.html

https://ria.ru/20220205/ukraina-1770915827.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко