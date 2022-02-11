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В Нижнем Новгороде проводят проверку из-за перепутанных покойников
В Нижнем Новгороде проводят проверку из-за перепутанных покойников - РИА Новости, 11.02.2022
В Нижнем Новгороде проводят проверку из-за перепутанных покойников
Сотрудники полиции проводят проверку после того, как родственники умершего нижегородца обнаружили в гробу чужого человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:13
2022-02-11T12:44
распространение коронавируса
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
нижний новгород
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после того, как родственники умершего нижегородца обнаружили в гробу чужого человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как после отпевания нижегородца, умершего в ковидном госпитале, его родственники обнаружили в гробу, с которого съехала крышка, чужого человека. Как объяснил потрясенным людям представитель ритуальной службы, "некрасивая ошибка" объясняется тем, что "перепутали автобусы, так как в морге много покойников". Он также пообещал вернуть родным умершего все деньги за организацию похорон и оплатить моральный ущерб. Тем не менее родственники покойного пообещали обратиться в полицию."Заявление поступило, проводится проверка", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Как уточнила собеседница агентства, в результате родственникам все-таки выдали тело их близкого, которого они смогли похоронить.
https://ria.ru/20220124/morg-1769238942.html
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:13 11.02.2022 (обновлено: 12:44 11.02.2022)
 
В Нижнем Новгороде проводят проверку из-за перепутанных покойников

В Нижнем Новгороде родственники умершего от COVID-19 обнаружили в гробу другого человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после того, как родственники умершего нижегородца обнаружили в гробу чужого человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Местный телеканал "Кстати НН" показал сюжет о том, как после отпевания нижегородца, умершего в ковидном госпитале, его родственники обнаружили в гробу, с которого съехала крышка, чужого человека. Как объяснил потрясенным людям представитель ритуальной службы, "некрасивая ошибка" объясняется тем, что "перепутали автобусы, так как в морге много покойников". Он также пообещал вернуть родным умершего все деньги за организацию похорон и оплатить моральный ущерб. Тем не менее родственники покойного пообещали обратиться в полицию.
"Заявление поступило, проводится проверка", - заявили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. Как уточнила собеседница агентства, в результате родственникам все-таки выдали тело их близкого, которого они смогли похоронить.
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