https://ria.ru/20220211/podmoskove-1772320660.html

В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач"

В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач" - РИА Новости, 11.02.2022

В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач"

В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач", который позволит педиатрам Московской области повысить квалификацию, обменяться опытом с зарубежными... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:01

2022-02-11T17:01

2022-02-11T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач", который позволит педиатрам Московской области повысить квалификацию, обменяться опытом с зарубежными экспертами, реализовать в регионе лучшие мировые практики в педиатрии, сообщает пресс-служба облправительства.Врачи Подмосковья также смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках."В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тысячи участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 миллиона маленьких пациентов. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международные, для подмосковных врачей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220208/poliklinika-1771745469.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество