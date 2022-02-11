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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220211/podmoskove-1772320660.html
В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач"
В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач" - РИА Новости, 11.02.2022
В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач"
В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач", который позволит педиатрам Московской области повысить квалификацию, обменяться опытом с зарубежными... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:01
2022-02-11T17:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач", который позволит педиатрам Московской области повысить квалификацию, обменяться опытом с зарубежными экспертами, реализовать в регионе лучшие мировые практики в педиатрии, сообщает пресс-служба облправительства.Врачи Подмосковья также смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках."В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тысячи участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 миллиона маленьких пациентов. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международные, для подмосковных врачей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
17:01 11.02.2022
 

В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач"

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Подмосковье дан старт проекту "Наш детский врач", который позволит педиатрам Московской области повысить квалификацию, обменяться опытом с зарубежными экспертами, реализовать в регионе лучшие мировые практики в педиатрии, сообщает пресс-служба облправительства.
Врачи Подмосковья также смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках.
Новая поликлиника в микрорайоне Измайловский лес в Балашихе
8 февраля, 18:08Новости Подмосковья
В подмосковной Балашихе открылась новая поликлиника
"В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тысячи участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 миллиона маленьких пациентов. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международные, для подмосковных врачей", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства региона Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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