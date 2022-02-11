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Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой - РИА Новости, 11.02.2022
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Марком Милли актуальные вопросы международной безопасности, сообщает Министерство... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:41
2022-02-11T19:41
2022-02-11T19:41
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Марком Милли актуальные вопросы международной безопасности, сообщает Министерство обороны РФ."Одиннадцатого февраля 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, в ходе которого военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы рф, марк милли
Начальник Генштаба Герасимов поговорил по телефону с американским коллегой
Начальник Генштаба Герасимов обсудил с главой КНШ США Милли международную безопасность