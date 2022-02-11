Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/pensiya-1772177449.html
Кому полагаются выплаты по "старому" пенсионному возрасту
Экономист напомнила о выплате по "старому" пенсионному возрасту - РИА Новости, 11.02.2022
Кому полагаются выплаты по "старому" пенсионному возрасту
Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:18
2022-02-11T09:49
общество
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758128962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_885fd78612e0f04ccc1ea4c708e846c7.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Страховая пенсия по старости им назначается на 24 месяца раньше, чем принято сейчас, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.В 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 для женщин, продолжает Сорокина. Кроме того, раньше могут выйти на пенсию (на пять лет) обладатели северного стажа. Также имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от трех детей.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758128962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ed6b0f53cc31656c90c76e50eff569e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пенсия
02:18 11.02.2022 (обновлено: 09:49 11.02.2022)
 
Экономист напомнила о выплате по "старому" пенсионному возрасту

Экономист Сорокина заявила, что уйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем в 42 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры, монеты и социальная карта
Денежные купюры, монеты и социальная карта - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры, монеты и социальная карта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Страховая пенсия по старости им назначается на 24 месяца раньше, чем принято сейчас, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам", — отметила она.
В 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 для женщин, продолжает Сорокина. Кроме того, раньше могут выйти на пенсию (на пять лет) обладатели северного стажа. Также имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от трех детей.
 
ОбществоПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала