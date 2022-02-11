https://ria.ru/20220211/pensiya-1772177449.html

Кому полагаются выплаты по "старому" пенсионному возрасту

Экономист напомнила о выплате по "старому" пенсионному возрасту - РИА Новости, 11.02.2022

Кому полагаются выплаты по "старому" пенсионному возрасту

Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T02:18

2022-02-11T02:18

2022-02-11T09:49

общество

пенсия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Страховая пенсия по старости им назначается на 24 месяца раньше, чем принято сейчас, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.В 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 для женщин, продолжает Сорокина. Кроме того, раньше могут выйти на пенсию (на пять лет) обладатели северного стажа. Также имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от трех детей.

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общество, пенсия