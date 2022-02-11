Кому полагаются выплаты по "старому" пенсионному возрасту

02:18 11.02.2022 (обновлено: 09:49 11.02.2022)
Экономист напомнила о выплате по "старому" пенсионному возрасту
Экономист Сорокина заявила, что уйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем в 42 года
Денежные купюры, монеты и социальная карта
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Право на выход на пенсию по "старому" пенсионному возрасту, то есть по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, есть у мужчин и женщин, имеющих страховой стаж не менее 42 и 37 лет. Страховая пенсия по старости им назначается на 24 месяца раньше, чем принято сейчас, напомнила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
"Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам", — отметила она.
В 2022 году на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать педагоги, медики и актеры, если стаж составляет 30 лет для мужчин и 25 для женщин, продолжает Сорокина. Кроме того, раньше могут выйти на пенсию (на пять лет) обладатели северного стажа. Также имеют право на ранний выход на пенсию женщины, воспитавшие от трех детей.