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Около 300 бригад горслужб Москвы готовы к устранению последствий оттепели
Около 300 бригад горслужб Москвы готовы к устранению последствий оттепели - РИА Новости, 14.02.2022
Около 300 бригад горслужб Москвы готовы к устранению последствий оттепели
Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" готовы к устранению последствий оттепели в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-11T11:57
2022-02-11T11:57
2022-02-14T14:19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" готовы к устранению последствий оттепели в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."К устранению возможных временных скоплений воды из-за продолжающейся пятый день оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заявки горожан оперативно обрабатываются. Всего с начала недели поступило 17 сообщений о временных скоплениях воды – все они были устранены в течение нескольких часов.Также продолжаются работы по вывозу снега с дворовых территорий."Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях зданий и выступающих элементах фасадов зданий может образовываться наледь. Оттепель способствует ее падению", - говорится в материале.В комплексе предупредили, что о проблеме снежных масс и сосулек на фасадах, козырьках или кровле зданий можно сообщить в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр: +7 495 539-53-53. -0-
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мосводосток, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" готовы к устранению последствий оттепели в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"К устранению возможных временных скоплений воды из-за продолжающейся пятый день оттепели готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заявки горожан оперативно обрабатываются. Всего с начала недели поступило 17 сообщений о временных скоплениях воды – все они были устранены в течение нескольких часов.
Также продолжаются работы по вывозу снега с дворовых территорий.
"Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях зданий и выступающих элементах фасадов зданий может образовываться наледь. Оттепель способствует ее падению", - говорится в материале.
В комплексе предупредили, что о проблеме снежных масс и сосулек на фасадах, козырьках или кровле зданий можно сообщить в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр: +7 495 539-53-53. -0-