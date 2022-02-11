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Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием
Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием - РИА Новости, 11.02.2022
Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:32
2022-02-11T16:35
в мире
россия
сергей шойгу
украина
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину."Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", - сказал Шойгу.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр, нато
16:32 11.02.2022 (обновлено: 16:35 11.02.2022)
 
Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием

Министр обороны Шойгу призвал страны Запада перестать поставлять оружие на Украину

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины, в международном аэропорту Борисполь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.
"Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", - сказал Шойгу.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 13:09
СМИ: Израиль запретил странам Балтии поставлять свое оружие Украине
 
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