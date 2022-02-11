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Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием

Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием - РИА Новости, 11.02.2022

Шойгу призвал Запад прекратить "напичкивание" Украины оружием

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:32

2022-02-11T16:32

2022-02-11T16:35

в мире

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сергей шойгу

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нато

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину."Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идёт, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться", - сказал Шойгу.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220205/oruzhie-1771225967.html

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в мире, россия, сергей шойгу, украина, ситуация в днр и лнр, нато