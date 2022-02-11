https://ria.ru/20220211/obrushenie-1772284421.html

В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки

В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки - РИА Новости, 11.02.2022

В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки

Остановка общественного транспорта частично обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала 14-летняя девочка, следственные органы и прокуратура проводят... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:23

2022-02-11T14:23

2022-02-11T21:44

происшествия

калуга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Остановка общественного транспорта частично обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала 14-летняя девочка, следственные органы и прокуратура проводят проверку."Предварительно установлено, что по улице Кирова в городе Калуга произошло частичное обрушение остановки из-за скопления снежных масс, что повлекло травмирование ребенка 2008 года рождения", - сообщает в пятницу СУСК России по региону.Отмечается, что у нее ушиб мягких тканей головы. Девочка была госпитализирована и после осмотра медицинскими работниками отпущена домой.Следственное управление начало проверку на предмет наличия в произошедшем халатности должностных лиц.Свою проверку начала и прокуратура Калуги, сообщает региональное надзорное ведомство. По результатам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220211/naled-1772200310.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга