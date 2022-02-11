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В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки
В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки - РИА Новости, 11.02.2022
В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки
Остановка общественного транспорта частично обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала 14-летняя девочка, следственные органы и прокуратура проводят... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:23
2022-02-11T21:44
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Остановка общественного транспорта частично обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала 14-летняя девочка, следственные органы и прокуратура проводят проверку."Предварительно установлено, что по улице Кирова в городе Калуга произошло частичное обрушение остановки из-за скопления снежных масс, что повлекло травмирование ребенка 2008 года рождения", - сообщает в пятницу СУСК России по региону.Отмечается, что у нее ушиб мягких тканей головы. Девочка была госпитализирована и после осмотра медицинскими работниками отпущена домой.Следственное управление начало проверку на предмет наличия в произошедшем халатности должностных лиц.Свою проверку начала и прокуратура Калуги, сообщает региональное надзорное ведомство. По результатам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, калуга
14:23 11.02.2022 (обновлено: 21:44 11.02.2022)
 
В Калуге девочка пострадала при обрушении остановки

Часть остановки обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала девочка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Остановка общественного транспорта частично обрушилась под тяжестью снега в Калуге, пострадала 14-летняя девочка, следственные органы и прокуратура проводят проверку.
"Предварительно установлено, что по улице Кирова в городе Калуга произошло частичное обрушение остановки из-за скопления снежных масс, что повлекло травмирование ребенка 2008 года рождения", - сообщает в пятницу СУСК России по региону.
Отмечается, что у нее ушиб мягких тканей головы. Девочка была госпитализирована и после осмотра медицинскими работниками отпущена домой.
Следственное управление начало проверку на предмет наличия в произошедшем халатности должностных лиц.
Свою проверку начала и прокуратура Калуги, сообщает региональное надзорное ведомство. По результатам проверки в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.
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