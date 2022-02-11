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Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров
Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров мирового уровня и подготовить предложения по их корректировке, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:17
2022-02-11T11:17
общество
россия
владимир путин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров мирового уровня и подготовить предложения по их корректировке, сообщается на сайте Кремля."По результатам анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, обеспечить при участии Минобрнауки России подготовку и внесение в установленном порядке предложений: о корректировке программ деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, совершенствовании модели управления такими центрами, мерах их поддержки и сроках реализации названных программ", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 октября.
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общество, россия, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
11:17 11.02.2022
 
Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров

Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров мирового уровня

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать программы научно-образовательных центров мирового уровня и подготовить предложения по их корректировке, сообщается на сайте Кремля.
"По результатам анализа, проведенного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, обеспечить при участии Минобрнауки России подготовку и внесение в установленном порядке предложений: о корректировке программ деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, совершенствовании модели управления такими центрами, мерах их поддержки и сроках реализации названных программ", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – до 1 октября.
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