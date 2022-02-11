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Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости

Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 11.02.2022

Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости

В Москве с начала 2022 года сдали 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:15

2022-02-11T12:15

2022-02-11T12:15

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 11 фев - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2022 года сдали 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тысяч "квадратов" жилой площади", – рассказал он.По словам заммэра, помимо жилья, в Москве с начала года сдали шесть социальных объектов: два детских сада, два спортивных объекта, по одному объекту здравоохранения и культуры. Кроме того, введены в эксплуатацию восемь объектов коммерческой недвижимости.Всего в 2022 году в столице планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.По данным Росстата, в 2021 году в Москве сдано 7,8 миллиона "квадратов" жилья, что на 57% больше результата предыдущего года.

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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев