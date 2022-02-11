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Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости
Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 11.02.2022
Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости
В Москве с начала 2022 года сдали 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:15
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москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2022 года сдали 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тысяч "квадратов" жилой площади", – рассказал он.По словам заммэра, помимо жилья, в Москве с начала года сдали шесть социальных объектов: два детских сада, два спортивных объекта, по одному объекту здравоохранения и культуры. Кроме того, введены в эксплуатацию восемь объектов коммерческой недвижимости.Всего в 2022 году в столице планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.По данным Росстата, в 2021 году в Москве сдано 7,8 миллиона "квадратов" жилья, что на 57% больше результата предыдущего года.
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
12:15 11.02.2022
 

Бочкарев: в Москве с начала года сдали миллион "квадратов" недвижимости

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Недвижимость. В Москве с начала 2022 года сдали 1 миллион квадратных метров недвижимости, включая более 500 тысяч "квадратов" жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 миллион квадратных метров различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тысяч "квадратов" жилой площади", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, помимо жилья, в Москве с начала года сдали шесть социальных объектов: два детских сада, два спортивных объекта, по одному объекту здравоохранения и культуры. Кроме того, введены в эксплуатацию восемь объектов коммерческой недвижимости.
Всего в 2022 году в столице планируется построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
"О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен", – отметил Бочкарев.
По данным Росстата, в 2021 году в Москве сдано 7,8 миллиона "квадратов" жилья, что на 57% больше результата предыдущего года.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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