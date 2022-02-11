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В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории
В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории
Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:30
2022-02-11T09:30
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек. Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы по благоустройству затронут не только линейную часть Волоколамского шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова."Парк "Берег реки Сходня" располагается на двух берегах, на левом преобладает спортивная функция, в том числе благодаря наличию базы гребного слалома. Там будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке "Долина реки Химки" сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что территория возле здания МГХПА им. С.Г. Строганова после благоустройства превратится в комфортное пространство не только для студентов, но и для местных жителей.Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.
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общество, городское хозяйство москвы
В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории
Бирюков: в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек. Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", - сообщил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что работы по благоустройству затронут не только линейную часть Волоколамского шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова.
"Парк "Берег реки Сходня" располагается на двух берегах, на левом преобладает спортивная функция, в том числе благодаря наличию базы гребного слалома. Там будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке "Долина реки Химки" сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что территория возле здания МГХПА им. С.Г. Строганова
после благоустройства превратится в комфортное пространство не только для студентов, но и для местных жителей.
Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.