https://ria.ru/20220211/moskva-1772205885.html

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории - РИА Новости, 11.02.2022

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории

Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:30

2022-02-11T09:30

2022-02-11T09:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150656/12/1506561242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_745663aaeea19002c3c885b47ede7ee6.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Сегодня Волоколамское шоссе - одна из ключевых городских магистралей, оно проходит через пять районов, в пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек. Основная задача благоустройства - превратить Волоколамское шоссе в "шоссе комфортной пересадки", в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что работы по благоустройству затронут не только линейную часть Волоколамского шоссе, но и прилегающие территории: парки "Берег реки Сходня" и "Долина реки Химки", площадь перед зданием МГХПА им. С.Г. Строганова."Парк "Берег реки Сходня" располагается на двух берегах, на левом преобладает спортивная функция, в том числе благодаря наличию базы гребного слалома. Там будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке "Долина реки Химки" сделаем зоны отдыха, обновим детские и спортивные площадки", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что территория возле здания МГХПА им. С.Г. Строганова после благоустройства превратится в комфортное пространство не только для студентов, но и для местных жителей.Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.

https://realty.ria.ru/20220209/blagoustroystvo-1771829591.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы