https://ria.ru/20220211/moshenniki-1772178852.html

Предостережение россиянам из-за коронавируса

Россиян предупредили об активизации "коронавирусных" мошенников - РИА Новости, 11.02.2022

Предостережение россиянам из-за коронавируса

В России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники, предупредил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:09

2022-02-11T04:09

2022-02-11T04:09

общество

технологии

александр маляревский

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В России высокий уровень заболеваемости COVID-19, и этим могут воспользоваться мошенники, предупредил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.Злоумышленники постараются извлечь максимум выгоды из ситуации, сложившейся в результате распространения штамма "омикрон", считает Маляревский. Мошенники часто придумывают "наживку" для обмана своих потенциальных жертв, используя новостную повестку, пояснил он.Тема выплат и льгот, так или иначе связанных с COVID-19, это то, на чем могут сыграть "коронавирусные" мошенники, продолжил Маляревский."Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее", – сказал он.По словам эксперта, какую бы тему ни эксплуатировали злоумышленники, они часто прибегают к фишинговым рассылкам."Человек получает письмо, которое может выглядеть, например, как (сообщение, – ред.) от государственной структуры или от медицинского центра, как рассылка благотворительной организации и даже как присланное кем-то из знакомых. В письме есть тема, связанная с коронавирусом, которая привлекает внимание человека, а в теле письма начинаются варианты: перейти по ссылке, заполнить форму, дать реквизиты. На самом деле любой вариант может представлять опасность", – уточнил Маляревский.Чтобы не попадаться на уловки мошенников, нужно обращать внимание на несоответствия в текстах подобных сообщений."Универсальная рекомендация – быть начеку, настораживаться при любых несостыковках в том, что вам говорят предполагаемые мошенники, выполнять перекрестные проверки", – посоветовал эксперт.Кроме того, следует проверять ту информацию, которая есть в письме, добавил он."Если они ссылаются, например, на номер постановления, проверить номер этого постановления в интернете. В любом случае никому не называть своих платежных данных, потому что, имея в руках номер карточки или код с обратной стороны карты, мошенники могут сделать достаточно много", – предупредил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210219/moshenniki-1598117172.html

https://ria.ru/20220202/moshenniki-1770638597.html

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общество, технологии, александр маляревский, коронавирус covid-19