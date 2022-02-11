https://ria.ru/20220211/mobilizatsiya-1772258396.html

ДНР пока не планирует проводить всеобщую мобилизацию, заявил Пушилин

ДНР пока не планирует проводить всеобщую мобилизацию, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.02.2022

ДНР пока не планирует проводить всеобщую мобилизацию, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации на территории ДНР в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:50

2022-02-11T12:50

2022-02-11T13:06

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил журналистам, что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации на территории ДНР в связи с обстановкой на линии соприкосновения."По поводу всеобщей мобилизации - об этом говорить преждевременно. В первую очередь мы рассчитываем на наших военнослужащих, на штабы территориальной обороны, также на наши экстренные службы... На определенных этапах ничего исключать нельзя, но так далеко я бы не заходил по поводу всеобщей мобилизации... Что касается отражения атак и перехода к наступлению, как люди здравомыслящие, мы думаем и об этом", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин