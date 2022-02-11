https://ria.ru/20220211/mikrosputniki-1772235204.html

Путин рекомендовал изучить организацию запусков микроспутников

Путин рекомендовал изучить организацию запусков микроспутников - РИА Новости, 11.02.2022

Путин рекомендовал изучить организацию запусков микроспутников

Президент России Владимир Путин рекомендовал "Роскосмосу" рассмотреть вопрос об организации запусков микроспутников, разработанных молодыми учёными и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:33

2022-02-11T11:33

2022-02-11T11:33

космос - риа наука

сергей кравцов

дмитрий рогозин

валерий фальков

россия

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал "Роскосмосу" рассмотреть вопрос об организации запусков микроспутников, разработанных молодыми учёными и студентами, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать Госкорпорации "Роскосмос" рассмотреть совместно с Минобрнауки России и Минпросвещения России вопросы, связанные с организацией, проведением и финансированием работ по обеспечению в установленном порядке попутных запусков научно-образовательных микроспутников, разработанных при участии обучающихся образовательных организаций и молодых ученых", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть представлен до 1 июня, далее – ежегодно; ответственные - гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html

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космос - риа наука, сергей кравцов, дмитрий рогозин, валерий фальков, россия, роскосмос, владимир путин