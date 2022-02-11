https://ria.ru/20220211/migranty-1772227852.html

В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите

В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите - РИА Новости, 11.02.2022

В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите

Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:15

2022-02-11T11:15

2022-02-11T13:53

общество

калужская область

владислав шапша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494399_0:29:3146:1799_1920x0_80_0_0_18ee67efe71d02cca5e3490a3615acc0.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор Владислав Шапша.Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него есть сертификат о знании языка."Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", — написал Шапша в телеграм-канале.Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Средней Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша. Он подчеркнул, что все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы "не вызывать раздражение в той среде, где они живут".

https://ria.ru/20220211/sootechestvenniki-1772226327.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, калужская область, владислав шапша