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В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите
В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите - РИА Новости, 11.02.2022
В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите
Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:15
2022-02-11T11:15
2022-02-11T13:53
общество
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Власти Калужской области запретят нанимать иностранцев на работу в сфере торговли, общепита, пассажирских перевозок и в кадровые агентства, заявил губернатор Владислав Шапша.Об этом он сообщил после того, как посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не говорит по-русски, хотя у него есть сертификат о знании языка."Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками", — написал Шапша в телеграм-канале.Кроме того, Калужская область выйдет из программы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как пояснил губернатор, это заблокирует для уроженцев Средней Азии возможность получать гражданство в упрощенном порядке.Все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского языка, но предоставляют поддельные сертификаты, миграционный центр будет направлять для проверки в органы внутренних дел, добавил Шапша. Он подчеркнул, что все приезжающие в Россию должны принимать ее культуру, знать язык и вести себя должным образом, чтобы "не вызывать раздражение в той среде, где они живут".
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общество, калужская область, владислав шапша
11:15 11.02.2022 (обновлено: 13:53 11.02.2022)
В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите
Калужский губернатор Шапша: мигрантам запретят работать в торговле, перевозках и общепите