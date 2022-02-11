https://ria.ru/20220211/meksika-1772191962.html

В Мексике убили пятого с начала года журналиста

В Мексике убили пятого с начала года журналиста - РИА Новости, 11.02.2022

В Мексике убили пятого с начала года журналиста

Журналиста Хебера Лопеса Васкеса застрелили в ночь на пятницу в мексиканском штате Оахака, двое убийц задержаны, сообщил прокурор штата в интервью Milenio TV. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T06:56

2022-02-11T06:56

2022-02-11T06:56

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мексика

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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Журналиста Хебера Лопеса Васкеса застрелили в ночь на пятницу в мексиканском штате Оахака, двое убийц задержаны, сообщил прокурор штата в интервью Milenio TV.По информации СМИ, журналист Хебер Лопес Васкес был застрелен в районе Эспиналь Салина-Крус, когда садился в свой автомобиль. Двух убийц задержали по горячим следам.С начала года это пятое убийство журналиста в Мексике. В конце января, после очередного убийства представителя СМИ, журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны, требуя обеспечения безопасности и расследования преступлений, которые почти всегда остаются безнаказанными.Специальная прокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила за пять лет работы более 1140 дел по фактам правонарушений в отношении работников СМИ и добилась лишь 10 обвинительных приговоров - уровень безнаказанности по всем этим делам превышает 99%.По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 29 убийств работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.

https://ria.ru/20220131/meksika-1770235938.html

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в мире, мексика