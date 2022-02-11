https://ria.ru/20220211/lukoyl-uralnefteprodukt-1772204252.html
ФАС возбудила дело против дочки "Лукойла" в Пермском крае
ФАС возбудила дело против дочки "Лукойла" в Пермском крае - РИА Новости, 11.02.2022
ФАС возбудила дело против дочки "Лукойла" в Пермском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Лукойл-Уралнефтепродукт", дочки "Лукойла" в Пермском крае, из-за резкого роста стоимости... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:20
2022-02-11T09:20
2022-02-11T09:20
экономика
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пермский край
пермь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против "Лукойл-Уралнефтепродукт", дочки "Лукойла" в Пермском крае, из-за резкого роста стоимости бензинов АЗС в четвертом квартале прошлого года, сообщает служба."Пермское УФАС России пришло к выводу, что практика компании по определению уровня отпускных цен в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении.Добавляется, что основной рост цен на нефтепродукты пришелся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за один литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года.Также фактором для возбуждения дела является наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, который принадлежит компании. Уточняется, что это значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС, однако при этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует.Первое заседание по рассмотрению этого дела назначено на 10 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220210/google-1772054839.html
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экономика, россия, пермский край, пермь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл
ФАС возбудила дело против дочки "Лукойла" в Пермском крае
ФАС возбудила дело против компании "Лукойл-Уралнефтепродукт" из-за завышения цен на бензин