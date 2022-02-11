https://ria.ru/20220211/lechenie-1772256816.html

Жительницу Чебоксар, ранившую водителя маршрутки, направили на лечение

Жительницу Чебоксар, ранившую водителя маршрутки, направили на лечение - РИА Новости, 11.02.2022

Жительницу Чебоксар, ранившую водителя маршрутки, направили на лечение

Молодая женщина, которая беспричинно напала с ножом на водителя маршрутки в Чебоксарах, направлена на принудительное лечение, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:44

2022-02-11T12:44

2022-02-11T12:44

происшествия

россия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Молодая женщина, которая беспричинно напала с ножом на водителя маршрутки в Чебоксарах, направлена на принудительное лечение, сообщает прокуратура Чувашии.Утром 12 октября 2021 года на конечной остановке общественного транспорта по улице Фучика в Чебоксарах молодая женщина напала на водителя маршрутного микроавтобуса №43 и нанесла ему ножевое ранение в шею. Сотрудники ДПС её задержали. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего 23-летний мужчина был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, п."и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений)."С учетом наличия в материалах уголовного дела достаточных данных о наличии у девушки заболевания, вследствие которого она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими, суд принял решение о применении к ней принудительных мер медицинского характера в виде лечения в специализированном медицинском стационаре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220128/sud-1769908915.html

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происшествия, россия, чебоксары